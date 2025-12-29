陳水扁為彭文正遭通緝抱不平　蔡辦回應

蔡英文。（中評社 資料照） 中評社台北12月29日電／陳水扁昨天替因指控蔡英文論文造假而遭通緝滯美的媒體人彭文正抱不平，蔡英文辦公室發言人蔡舒景表示，有關蔡英文英國學位一事，事實上任何人都可以輕易地自包括校方官方網站在內取得正確資訊，過去或因為選舉等原因而來的不實抹黑，也陸續在司法檢視下真相大白，相信在相關討論前若有基本的準備，便不會受到錯假資訊的誤導混淆，避免不必要的離譜錯誤。



陳水扁主持的廣播節目《有夢上水》昨天天播出訪問彭文正內容，期間陳詢問彭何時回來台灣？彭透露，當年大女兒收到舊金山交響樂團通知第一關錄取通知，於是帶著孩子到美國面試，結果突然收到開庭通知，“那時候就被突襲”。他指出，當時返台要隔離、飛機票也買不到，因此申請用視訊方式出席，並請律師代表到場，結果法官開庭後就問，為什麼在美國沒回來？他表示自己回不了台灣，沒想到法官直接退庭，接著在3個禮拜後發布通緝。



陳水扁指出，彭文正不是跑路、沒有逃亡，是帶小孩去美國面試，“我也覺得奇怪，你的案件說起來是輕微的”，他並稱，自己在監獄時也曾因身體欠安，透過視訊方式開庭，為什麼彭不可以？陳水扁也直言，自己真的看不下去，白道不如黑道，他要求彭趕快回來，並稱如果要開庭，自己會幫忙作證，“如果因為作證我要回籠、被抓去關，沒關係，陳水扁抓去關讓你恢復自由”。



蔡英文辦公室發言人蔡舒景回應，有關蔡的英國學位一事，任何人都可輕易取得正確資訊，包括從校方官方網站等，過去或因選舉等原因而來的不實抹黑，也陸續在司法檢視下真相大白，“相信在相關討論前若有基本的準備，便不會受到錯假資訊的誤導混淆，避免不必要的離譜錯誤”。