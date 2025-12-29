賴當謝衣鳳面挺陳素月　郭正亮：自我中心

賴清德28日前往彰化縣溪湖鎮永安宮參香祈福。（照片：府方提供資料照） 中評社台北12月29日電／賴清德於28日前往彰化縣溪湖鎮永安宮，在現任中國國民黨籍彰化縣長王惠美、“立委”謝衣鳳前喊期盼大家全力支持民進黨2026彰化縣長參選人、“立委”陳素月。前“立委”郭正亮28日在政論節目表示，“我從來沒看過有這樣的‘總統’，這完全自我中心，連媒體記者都嚇一跳，怎麼有人這樣講話？怎會對別人的存在毫無感覺？



賴清德於28日前往彰化縣溪湖鎮永安宮、福安宮參香祈福，並在永安宮媽祖前正式為民進黨下屆彰化縣長提名人選定調。賴清德強調，黨內“類初選”已正式翻篇，他感謝4位參選者的承擔，並讚許其他三位競爭者皆已公開支持出線的“立委”陳素月。他現場更向媽祖與彰化鄉親請託，期盼大家全力支持陳素月，“接班王惠美縣長的工作”。



賴清德28日的祈福行程中，民進黨祕書長徐國勇、現任彰化縣長王惠美，以及國民黨下屆縣長呼聲最高的“立委”謝衣鳳皆共同出席。綠營方面，除陳素月外，“立委”黃秀芳、前市長邱建富及彰化市長林世賢也全員到齊。



郭正亮28日在政論節目《中天辣晚報》說，賴清德當著大家的面喊支持陳素月，“我從來沒看過有這樣的‘總統’，一邊站陳素月和黃秀芳，一邊站國民黨籍現任縣長王美惠和“立委”謝衣鳳，賴清德喊大家支持陳素月！



郭正亮批評，這完全自我中心，連媒體記者都嚇一跳，怎麼有人這樣講話？怎會對別人的存在毫無感覺？歷屆“總統”從未做過這樣的事！他當“總統”之後越來越偏激。