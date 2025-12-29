蔣萬安出席雙城論壇盼和平　鈕則勳：有加分

鈕則勳表示，相對於國民黨內一些佛系、低調的要角，蔣萬安的戰力、魄力勝出確實明顯。（鈕則勳教授臉書） 中評社台北12月29日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安28日前往上海參加雙城論壇主論壇活動，會後3度表達“希望雙城論壇續辦”立場。他強調接觸比牴觸好，瞭解比誤解好，對話比對抗好，互動比衝動好，“所以我們希望，只要雙城好，兩岸就會好”。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳表示，蔣萬安為藍軍維持兩岸關係處理能力的手感，甚至激起綠營的“酸葡萄”心態，確實有加分。



蔣萬安在主論壇中喊話，希望台灣海峽不再有呼嘯與波濤，而是有和平與繁榮。蔣強調，兩市都會持續努力將雙城論壇繼續辦下去，接觸比牴觸好，瞭解比誤解好，對話比對抗好，互動比衝動好，“所以我們希望，只要雙城好，兩岸就會好”。



鈕則勳29日在臉書發文表示，《雙城論壇》在上海舉辦，蔣萬安除藉以強化市政交流、建構政績外，也為藍軍維持了兩岸關係處理能力的手感，甚至激起綠營的“酸葡萄”心態，確實有加分。加上他近來對綠營的攻堅，多不假辭色的反擊，相對於國民黨內一些佛系低調，針對綠營操作多選擇不回應、或講得雲淡風清的大咖來說，蔣的戰力魄力勝出確實明顯。



鈕則勳指出，就算蔣沒有把2028當作首選，但以他現在的戰力已是“在野第一勇”，可預期的。蔣在連任北市長後，政治能量勢必拉高，接班態勢也會更加明顯，同時綠軍“打蔣”火力也會順勢強烈。



鈕則勳認為，屆時若藍營有志於角逐2028的大咖，若仍吝於對重要、敏感的政治議題表態，或對綠軍攻堅仍低調以對的話。藍軍支持者熱烈期待蔣帥跳攻2028，就未必全無可能了。