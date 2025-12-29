黃國昌戰新北　劉和然：勿用實習生角度服務

新北市副市長劉和然28日參加“2025鬥豔時尚耶誕秀”走秀活動。（照：新北市教育局） 中評社台北12月29日電／台灣民眾黨主席黃國昌27日在新北市新莊區舉辦首場造勢活動，展現參選明年新北市長的決心。由於中國民黨至今對於新北市長人選是否藍白合態度未明，也表態爭取中國民黨提名參選的新北市副市長劉和然昨天表示，選舉就跟人生賽跑一樣，每個人有自己節奏跟步調，但也強調“不要用實習生的角度來新北市做服務，一定要做深度的準備”。



新北市政府28日在市民廣場舉辦“2025鬥豔時尚耶誕秀”，活動邁入第9年，今年首度整合北北桃宜四縣市技職學校共同展演，將耶誕城化身戶外時尚舞台，吸引眾多民眾駐足欣賞。副市長劉和然穿上學生原創設計服裝走秀，力挺技職教育成果，展現學生專業實力與跨校合作能量。



劉和然受訪時表示，選舉就跟人生的賽跑一樣，每個人自己有自己的節奏跟步調，其實現在宣布參選，如果以昨天算是正式宣布參選的話，黃國昌算是想要來新北市服務的第2位，所以不管是已經確定由民進黨提名參選新北市長的“立委”蘇巧慧，或是現在的黃國昌，都是代表帶著一顆熱忱的心，想要來為新北市服務，“我想這也是代表新北市是很有發展性的城市”，自己的節奏很重要，所以恭喜也祝福這兩位一直想要來新北市服務的人。