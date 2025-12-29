賴會出席彈劾案？蘇煥智：可能性非常低

賴清德會因為彈劾案去“立院”接受詢問嗎？蘇煥智表示，可能性非常低。（照片：蘇煥智臉書） 中評社台北12月29日電／“立法院”院會26日通過賴清德彈劾案，將正式邀請被彈劾人賴清德到院說明，投票時間預定在2026年5月19日。針對彈劾案，前台南縣長蘇煥智26日在臉書發文指出，賴清德去“立法院”接受詢問的可能性非常低，他應該會選擇拒絕。



蘇煥智表示，賴清德會出席彈劾案嗎？“立法院”藍白在野聯盟對賴清德提出彈劾案，這可能是台灣民主化後第一個在“立法院”成立“總統”彈劾案”成為議案。雖然要通過三分之二的門檻幾乎不可能，但也算是台灣民主政治史上的里程碑。



蘇煥智說，他問ChatGPT這個問題，它回答不是，說陳水扁也有類似彈劾（或罷免）的議題。不過他查了一下，陳水扁時代，“立法院”應該沒有成立議案，當然就沒有審查及表決。但賴清德彈劾案，卻要面對審查程序，在“立法院”以60vs51通過，所以已正式成立議案。



蘇煥智指出，這一次在野聯盟的策略，應該就是利用彈劾案逼賴清德到“立法院”接受詢答。看其後續計劃時程：1月14日、15日公聽會，1月22日、23日邀請受彈劾人說明，並進行詢問；4月27日聽證會，5月19日第二次審查會。由於“行政院長”卓榮泰在“立法院”11月14日通過的財政收支劃分法修正案，在法案覆議失敗後，仍然拒絕副署，公然“違憲”對抗。以及“憲法”法庭在不足10人出席，組織顯然不合法的情況下，作出“憲法”訴訟法修正案“違憲”判決，朝野風暴延燒，不可收拾；兩個事件疊加，點燃了賴清德彈劾案。



蘇煥智表示，賴清德針對彈劾案會去“立法院”接受詢問嗎？他看這個可能性非常低，他應該會選擇拒絕。