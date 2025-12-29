大陸今軍演　鄭麗文：賴把路走絕連累台灣

國民黨主席鄭麗文（右）接受王淺秋（左）專訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月29日電（記者 張嘉文）中國大陸今天再次宣布“圍台軍演”，此次名為“正義使命-2025”，將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，自29日起於台灣海峽，以及台灣本島北部、西南部、東南部、東部進行。對此，中國國民黨主席鄭麗文今早接受廣播節目專訪時表示，賴清德已經把自己的路走絕了，沒有回頭可能，只能走上絕路，連累全台2300萬人。



鄭麗文批評，賴清德現在一心一意就只想到2026的選舉，他怕的是這場選舉輸了，他自己就真正跛腳。



鄭麗文今天早上接受中廣“千秋萬事”節目主持人王淺秋的專訪，王問及賴清德在電視專訪上強調，衹有2026選舉民進黨贏才能對抗中國，加上大陸解放軍今天宣布展開新一波的圍台軍演，鄭麗文怎麼看這些狀況？



鄭麗文表示，賴清德不斷挑釁、踩紅線，毫無感受想要締造兩岸和平，因為兩岸愈是對立且兵凶戰危，愈有利他去販賣芒果乾（“亡國感”）來動員選票，只因為賴清德沒有任何政績跟解決問題能力，衹有透過恐懼來政治動員。



鄭麗文強調，但賴清德這招已經失靈了，否則大罷免也不會失敗，但賴已經把自己的路走絕了，沒有回頭可能，只能走上絕路，連累全台2300萬人。她一直希望把賴喚醒、回頭，但賴狠了心、鐵了心，就是要把這條路走到底，但這是條絕路，是條死路。



鄭麗文說，賴清德現在是“國家領導人”，但民主社會中，目前的在野黨代表的才是真正主流民意，台灣人民愛好和平，而不是幫國際社會當炮灰，這才符合國際社會共同利益，更是保護台灣人民的不二法門。



鄭麗文說，賴清德一心一意就只想贏得2026的選舉，怕的是自己真正跛腳，因為大罷免大失敗後，蔡英文人馬馬上就異軍突起，如果2026賴沒選贏，可能會被逼宮，這是他最深的恐懼。



鄭麗文強調，民進黨害台的兩個神主牌就是“台獨黨綱”和非核家園，只要民進黨把這兩個下架，台灣馬上就撥雲見日，兩岸馬上就可以看到和平曙光，台灣產業就不用擔心缺電，馬上就有未來了。賴清德不是口口聲聲說沒有“台獨”的問題，不需要宣布“台獨”，她要正式提問賴，為什麼不願意下架“台獨黨綱”？何時要下架“台獨黨綱”？