蘇一峰：民進黨設天羅地網讓年輕人無處可逃

針對民進黨在年輕族群的支持率降低，醫師蘇一峰在臉書提出看法。（照：蘇一峰臉書） 中評社台北12月29日電／“行政院會”通過“社會秩序維護法”部分條文修正草案，對於在公共場所散布仇恨性言論、恐怖主義或消滅“中華民國主權”等主張，將處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰。對此，時常評論時事的醫師蘇一峰批評，民進黨在年輕族群的支持率降低，就推出一連串綁定政策，如封鎖小紅書、修正社維法，“設下天羅地網讓年輕人無處可逃”。



本次《社會秩序維護法》部分條文修正草案，對於在公園、車站、輪埠、航空站或其他公共場所，散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅“中華民國主權”的主張，足以影響公共秩序者，將處3天以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。



草案條文同時新增，以網際網路公開倡議消滅“我國主權”之主張，足以影響公共秩序者，“內政部”會商相關機關後，得令網際網路平台提供者、內容提供者或應用服務提供者，對該內容限制瀏覽、移除或對使用者帳號採取限制或終止服務的措施。



蘇一峰28日在臉書發文表示，民進黨在年輕族群的支持率降低，就推出一連串綁定政策，如大動作抓逃兵加重軍法叛逃、抓小紅書讓年輕人不能用，以及修社維法，只要是政府認定，破壞團結、仇恨性言論，不需要法院審判，直接就可以認定並刪除帳號，“設下天羅地網讓年輕人無處可逃”。