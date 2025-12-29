訪陸優先　鄭麗文：先去北京有重大戰略意義

國民黨主席鄭麗文（右）接受王淺秋（左）專訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今天早上接受廣播節目專訪時強調，預計明年上半年出訪中國大陸和美國，但會以北京為優先，再去美國是比較合理的安排。她強調，因為全世界都高度關注，兩岸是否能如同10年前馬政府執政時，九二共識、反對“台獨”仍是兩岸對話的政治基礎，所以她和中共中央總書記習近平的會面，有很重大的戰略意義跟訊息。



鄭麗文說，也因為美國太遠了，時間很有限，所以她希望去一次就把該走的地方跑完，東岸、西岸、南邊都走一下，因此訪美至少要安排兩周的時間，AIT也跟國民黨駐美代表秦日新有很密切聯繫。



鄭麗文今天早上接受中廣“千秋萬事”節目主持人王淺秋的專訪，談及訪問大陸和美國的規劃。



王淺秋提到，對於“習鄭會”何時登場，國民黨秘書長李乾龍昨天在金門黨慶脫口稱，鄭麗文預計3月份訪問中國大陸？



鄭麗文對此笑著反問說“那不是郭正亮建議的嗎？”她強調，目前都還不確定是否3月，只是一直有人建議329青年節對國民黨有意義，所以是訪陸的好時機，但大原則就是上半年，因為下半年就要進入選舉，國民黨人力有限，她也需要全力輔選，所以訪問的行程會排在上半年。