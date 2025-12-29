北車兩千支監視器僅三人盯　綠委促導入AI

台“交通部長”陳世凱。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月29日電（記者 俞敦平）民主進步黨籍“立委”李昆澤今日在“立法院”交通委員會質詢指出，台北車站聯合防災中心雖然匯聚了近兩千支監視器，但常態監看人力僅有兩至三人，難以即時察覺危安事件。他要求“交通部”導入AI影像辨識技術，針對異常行為進行主動預警，但也強調必須採“邊緣運算”並嚴守“去識別化”原則，避免侵犯個資。



台“交通部長”陳世凱坦言人力確實不足以負荷龐大監控量，承諾將AI預警納入重點計劃，未來將透過偵測人潮異常移動與動作主動通報，以彌補人工監控的盲點。



“立法院”交通委員會29日邀“交通部長”、“內政部次長”專題報告“元旦假期及春節連假期間交通運輸場站、高鐵台鐵捷運車廂、觀光景區等人潮密集處之安全維護”，並備質詢。



本月19日，曾任空軍志願役的男子張文於台北車站周邊連續縱火並持刀攻擊，最終釀成四死（包含張文本人）十一傷的慘劇。然而在案發當下，負責統合場站安全的台北車站聯合防災中心並未透過內部監控系統察覺異狀，反而是遲至接獲消防局通報後才得知消息。此一通報斷層顯示，儘管車站內佈滿監視器，但現有的跨單位聯防機制在面對突發且移動迅速的無差別攻擊時，存在顯著的反應時間差，導致現場錯失了原本可及早應變的黃金時機。



李昆澤在質詢中列出數據，直指台北車站這座龐大的地下迷宮，雖然擁有聯合防災中心並整合了超過一千九百五十支監視器鏡頭，但眼前四十八個分割畫面日夜閃爍，負責盯梢的常態配置卻衹有兩到三人。在如此懸殊的比例下，期待監控人員能憑肉眼在海量影像中瞬間揪出亮刀或縱火的瞬間，幾乎是不可能的任務。他援引歐美及港務公司的現行做法，主張“交通部”應跳脫傳統的人力監看，轉向依賴邊緣運算技術，讓攝影機具備即時判讀能力，主動偵測攜帶危險物品或異常肢體動作。