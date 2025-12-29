鄭麗文談新北：先徵召人選　再和黃國昌協調

國民黨主席鄭麗文（右）接受中廣“千秋萬事”節目主持人王淺秋的專訪。（截自“千秋萬事”YouTube直播畫面) 中評社台北12月29日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席黃國昌27日啟動競選新北市長的第一場造勢，中國國民黨主席鄭麗文今天接受專訪時提及藍營在新北市長提名，以及後續藍白協調工作。她強調，國民黨會先產生自己的人選，大概不至於走到初選。鄭特別提到，因為要考慮台北市副市長李四川還有任務在身，所以會希望明年再徵召，產生人選後再和白營協調機制，共推一組人選。



鄭麗文今天早上接受中廣“千秋萬事”節目主持人王淺秋的專訪，說明2026提名佈局與規劃。



王淺秋提到，藍營彰化縣長人選部分，國民黨“立委”謝衣鳳昨天表態參選，不過弟弟、彰化縣議長謝典林也是潛在人選，這一局怎麼處理？



鄭麗文表示，彰化是大縣，國民黨非常重視，如何整合、提名適當人選，當然是重要任務，藍營傳聞已久也把謝衣鳳列為可能人選，黨中央的態度非常開放，還有3位人選也表態要選，黨中央已在積極協調中。



而嘉義市部分，鄭麗文說，民眾黨“立委”張啟楷已被提名參選市長，她和張啟楷兩人已有20多年交情，國民黨自己協調後出人選後，藍白後續會繼續協調，溝通無礙。



談到新北市部分，由於黃國昌已於27日舉辦“為新北應援”造勢活動，民眾黨前主席柯文哲也現身站台，氣勢相當不錯，王淺秋問新北如何協調？



鄭麗文說，國民黨會先產生自己的人選，大概不至於走到初選，雖然會盡快提名，但也要考慮李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班，鄭也笑著說，她已經講這麼白了，人名也說出來了。