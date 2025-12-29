鄭麗文與趙少康破冰　握手言和

鄭麗文與趙少康兩人在中廣大廳進行短暫會面並合影。（照：千秋萬事節目提供） 中評社台北12月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今天早上前往中廣接受廣播節目專訪，透過節目主持人王淺秋聯繫中廣前董事長趙少康，剛好趙準備錄製下一個節目，兩人就在中廣大廳進行短暫會面，並握手言和，更拍了合照，趙少康還比了個讚。據轉述，鄭麗文在現場說，接下來將擇期正式拜會趙少康，現場氣氛輕鬆愉快。



趙少康在今年10月中舉行的國民黨主席選舉力挺前台北市長郝龍斌，期間更多次批評鄭麗文，也大動作召開記者會，強調鄭的選情看漲背後有中共透過網路介選的因素等等，雙邊可說是殺到刀刀見骨。



即便黨主席選舉最終由鄭麗文勝出，但趙少康也隨後發文表示，這次選舉黨員投票意願不高，背後原因複雜，一部分黨員因黃復興黨部被裁撤而心生不滿，一部分則期待改革，也有部分傾向親中。他也提醒，“黨主席若要有效領導、整合縣市首長與“立法院”黨團，就必須展現強勢改革決心，否則中央將陷入號令不出、內部分裂的僵局。”



黨主席選舉落幕已近兩個月，鄭麗文曾在當選後三天，前往中廣節目“千秋萬事”接受主持人王淺秋專訪，當時並未能和趙少康見到面。今天鄭再度前往該節目受訪，此次她透過王淺秋牽線，親自向趙少康致意，兩人握手言和化解之前的紛爭。