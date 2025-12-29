蔡育輝讚蔣萬安雙城論壇表現　籲藍縣市跟進

國民黨籍台南市議員蔡育輝。（中評社 資料照） 中評社台南12月29日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍台北市長蔣萬安28日出席雙城論壇主論壇重申“只要雙城好，兩岸就會好”。國民黨籍台南市議員蔡育輝向中評社表示，兩岸同血液、同文化，盼其他藍營縣市也要多去交流，他更讚蔣萬安不僅不看稿、論述暨清楚又明確，未來一定是大選人選，2032年有機會出來。



蔡育輝，1959年生，中正大學政治學系碩士，現任國民黨籍台南市議員，選區在第一選區（後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營區）。國民黨台南市議會黨團發言人。



國民黨籍台北市長蔣萬安28日前往上海參加雙城論壇主論壇活動，會後3度表達“希望雙城論壇續辦”立場。他強調接觸比牴觸好，瞭解比誤解好，對話比對抗好，互動比衝動好，“所以我們希望，只要雙城好，兩岸就會好”。



對此，蔡育輝表示，兩岸同血液、同文化，多交流避免不必要的誤會，因為戰爭不是百姓所期盼的，生靈塗炭不好。他也希望不只是台北、上海交流，台灣與大陸也要多交流，這才是正途，哪有自己兄弟在戰爭的，只會讓百姓受難受苦。



蔡育輝指出，但民進黨唯一策略就是“抗中保台”才有機會執政，而國民黨長期以來陷入這種迷思，沒有打開這個結，所以每次大選就輸，又碰到在野黨不團結。若2024大選在野合作就有機會勝選，他又強調一次只是有機會而已。



蔡育輝強調，賴清德講2027年台海戰爭，只是為了勝選，為了政黨執政的利益，犧牲百姓，讓百姓陷於戰爭風險。執政黨這樣做很不好，連蔡英文、陳水扁也不會這樣搞。賴清德就是很獨裁，不甩“立院”，價值觀很明確就是唯我獨尊，一人說了算。



蔡育輝認為，兩岸還是要多交流，學習彼此優點，改善缺點。縱使綠營執政的縣市不去，藍營執政的縣市也可多去交流。台灣沒有本錢戰爭。也希望兩岸航線能夠更開放更方便，台灣民眾去大陸旅遊才會更方便。



對蔣萬安表現的評價如何？



蔡育輝表示，蔣萬安這次雙城論壇演講都沒有看稿，論述的也很明確，多交流、少誤會，多接觸、少衝突，這是一定的道理，也是國民黨長期理念，兩岸同屬一家。兩岸關係都是民進黨在挑撥離間，他希望未來國民黨重返執政，讓兩岸正常交流。



蔡育輝表示，蔣萬安講得很好，有觀眾緣、論述又強、不卑不亢、對民進黨台北市議員的無理取鬧又應付得很好，很受大家認同。他認為，蔣萬安一定是未來大選人選，也希望蔣萬安未來有機會能當選，雖2028還不敢，但2032年有機會出來角逐。