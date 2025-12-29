中評鏡頭：綠委何欣純選台中市長　創意先上

綠委何欣純推出濾掛咖啡包競選小物。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月30日電（記者 方敬為）台中市長參選人、綠委何欣純29日開箱位於南屯區的“2026市政辦公室”，並亮相多款競選小物，包括印有“純”字玻璃杯、“心存大台中”濾掛咖啡包，兼顧實用與創意，相當吸睛。



何欣純29日舉辦“2026市政辦公室”揭牌儀式，辦公室設立在台中南屯區，象徵從市區出發，經營知名度相對弱勢的台中原市區。24位民進黨籍市議員特別到場站台相挺，眾人高喊“心存台中、欣欣向榮”、“何欣純凍蒜、市議員全壘打！”等口號，展現綠營大團結氣勢。



何欣純表示，她成立全台第一個的市政辦公室，將傾聽市民心聲、是推動市政政策的重要據點。辦公室地鄰近南屯捷運站，交通便利，未來除了處理選務，也是競選團隊陸續發表政見的地方，並對市民開放，歡迎民眾到訪踴躍交流意見。



辦公室空間明亮、通透，並設有書報區、繪本圖書區，歡迎家庭親子利用，貼近何欣純主打的婦幼及社會福利政見，辦公室也陳列出競選小物，包括熱炒玻璃杯組、濾掛式咖啡包等。



熱炒玻璃杯上頭印有紅色“純”字，台味十足，紙盒並寫上“存在好生活”、“Taichung up！”等字樣，創意十足。濾掛咖啡包外包裝則有何欣純的肖像，並寫上“心存大台中”字樣，讓人印相深刻。