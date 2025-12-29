中評鏡頭：上海梅龍鎮酒家　地道本幫宴

上海市靜安區張園附近的梅龍鎮酒家。（中評社 張穎齊攝） 中評社上海12月30日電（記者 張穎齊）上海市靜安區張園附近的梅龍鎮酒家，這家老字號餐廳以地道的本幫菜聞名中外，是上海人心中的味覺記憶。鏡頭所到之處，紅燒香氣繚繞，滬上經典名菜一一登場，展現出最正宗的上海風味與文化底蘊。



擁有百年歷史的梅龍鎮酒家，坐落於修復後的張園核心區，老洋房外觀配上現代燈光設計，展現出歷史與現代交融的獨特氛圍。餐廳內部保留了老滬味十足的設計語彙，青磚拱門、玻璃吊燈、竹影窗花，一如昔日“海上第一名園”的風華再現。



餐廳介紹，梅龍鎮酒家曾接待無數政商名流與文化名人，是海派飲食文化的代表，也是外賓認識上海的第一扇窗口。餐廳秉持“濃油赤醬、講究火候”的本幫精神，每一道菜都凝結著匠心與時間的味道。



十餘道上海經典名菜擺滿一席，包括黃鱔魚肉質鮮嫩，濃油赤醬中透著微甜；紅燒鯽魚外皮焦香、魚肉細滑，是滬人最熟悉的年味；嫩蹄筋晶瑩透亮、口感彈滑，充分展現火候與刀工；粉蒸肉香氣四溢，糯米包裹的肉片軟糯入味；海參青菜色澤翠綠、湯汁濃郁，海味與蔬香交融；肴肉冬筍湯湯清味鮮，膠質豐富，帶有老上海湯羹的精緻；炒嫩竹筍清爽脆嫩，代表春日滬菜的清香之美；蟹黃湯包一口爆漿，蟹粉香與肉汁鮮交織，是最具代表性的海派點心；栗子糖醋飛龍魚外酥內嫩、酸甜開胃，融合創新與傳統；最後的豆沙鍋餅香酥鬆軟、甜而不膩，為整席宴落下圓滿句點。



梅龍鎮酒家是遠近馳名、吸引海內外旅客都爭相預定的餐廳，不僅是味蕾的饗宴，更是文化的對話。紅燒的醬香、竹筍的清甜、蟹黃的濃鮮，坐落在陸劇《繁花》拍攝地張園，十分有味道。