賴清德解決“憲政”僵局能力　近6成沒信心

57.7%的民眾對賴清德解決憲政僵局的能力沒有信心。（照片：《美麗島電子報》提供） 中評社台北12月29日電／《美麗島電子報》29日公布最新民調，對於賴清德解決“憲政”僵局的能力是否有信心？34.6%有信心、57.7%表示沒有信心，未明確回答有7.8%。



民調詢問民眾“立法院”三讀通過的法律，如果“總統”不公告、“行政院長”不簽名副署，就會違反“憲法”。這也是目前賴清德和“行政院長”卓榮泰聯合對抗“立法院”的作法。在這種情形下，您對賴清德解決“憲政”僵局的能力是有信心、或沒有信心”，結果34.6%有信心（其中13.6%很有信心、21.0%還算有信心）而比2024年12月減少10.0個百分點，57.7%表示沒有信心（其中36.1%很沒有信心、21.6%沒什麼信心）則比2024年12月增加10.4個百分點，未明確回答有7.8%。



民調交叉分析表示，得見雲嘉南、或60歲以上、或國中以下學歷、或泛綠民眾等群對賴清德解決“憲政”僵局的能力有信心多於沒信心，其餘各群民眾則明顯傾向對賴清德的能力沒有信心，尤其是男性、或台北市與桃竹苗及中彰投和基宜花東離島、或20至59歲、或專科以上學歷、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群超過6成對賴清德解決“憲政”僵局的能力沒有信心，並可見學歷愈高民眾對賴清德能力相對愈沒有信心，至於中立民眾23.6%對賴清德的能力有信心、58.3%沒有信心。



此外，信任賴清德的民眾72.7%對賴清德解決“憲政”僵局的能力有信心、17.0%沒有信心，不信任賴清德的則94.8%對其能力沒信心，認同賴清德指控在野黨“立委”濫權和獨裁的民眾77.6%有信心、16.7%對賴清德沒信心，至於支持在野黨“立委”提案“倒閣”的民眾35.8%對賴清德解決“憲政”僵局的能力有信心、61.1%沒信心，不支持在野黨“立委”“倒閣”的民眾則36.5%對賴清德有信心、58.2%沒信心。



本次民調調查範圍為全台22個縣市。調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查時間為12月22日至12月24日。調查方法為由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。成功完訪1083人（住宅電話705人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。