民調：台6成民眾不信大法官能公正無私

6成民眾不相信大法官在行使職權時能夠做到公正無私與中立客觀。（照片：《美麗島電子報》提供） 中評社台北12月29日電／《美麗島電子報》29日公布最新民調顯示，對於大法官能否超出黨派，獨立行使職權，不受任何干涉?有24.7%民眾表示相信，有59.9%不相信，未明確回答有15.4%。



民調詢問民眾“‘憲法′規定‘司法院′有15位大法官但是目前衹有8位，大法官人數不足，已經影響‘憲法法庭′的召開與判決。您相不相信目前‘司法院′8位大法官能夠超出黨派，獨立行使職權，不受任何干涉”，有24.7%民眾表示相信（其中7.1%很相信、17.6%還算相信）而比2024年7月減少11.3個百分點，有59.9%不相信（其中37.6%很不相信、22.3%有點不相信）則比2024年7月增加8.4個百分點，未明確回答有15.4%。換言之，6成民眾顯然不相信“司法院”目前的8位大法官在行使職權時能夠做到公正無私與中立客觀。



民調交叉分析僅民進黨支持者（時代力量支持者樣本人數太少故不列出）對目前8位大法官能夠超出黨派獨立行使職權，表示相信的多於不相信（49.6%相信、33.3%不相信），其餘各群民眾絕大多數明顯傾向不相信，尤其是男性、或台北市與桃竹苗和基宜花東離島、或20至59歲、或高中以上學歷、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群超過6成不相信目前8位大法官能夠超出黨派不受任何干涉，至於中立民眾有21.9%相信、52.9%不相信。



此外，信任賴清德的民眾47.5%相信目前8位大法官能夠超出黨派獨立行使職權、30.8%不相信，而不信任賴清德的民眾有85.8%也不相信目前8位大法官，對賴清德解決“憲政”僵局能力有信心的民眾則51.2%相信目前8位大法官能夠超然獨立、28.8%不相信。