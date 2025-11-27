栗正傑：大陸軍演形同鎖台　警告美日台獨

退役少將栗正傑。（中評社資料照） 中評社台北12月30日電（記者 張嘉文）大陸解放軍東部戰區於29日清晨發布實施“正義使命－2025”聯合軍演。曾任烈嶼（小金門）指揮官的退役陸軍少將栗正傑向中評社分析表示，這次演習表面上是圍台軍演，實際上更是警告美國、日本，以及“台獨”勢力，一個非常重大的訊號，其戰略意涵值得高度關注。



栗正傑是退役陸軍少將，曾任烈嶼指揮官，戰爭學院戰略教官，陸官正50期、步校正278期、陸軍學院、“國防大學”戰爭學院畢業。



大陸解放軍東部戰區29日起連續兩天，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在環繞台灣5大海、空域展開“正義使命－2025”演習，並預告將有實彈射擊。依照公布的實彈射擊範圍，實際上就是5大演習區域，不但包圍台灣全島，且相當逼近本島。



栗正傑接受中評社訪問時指出，他認為這次軍演應該有兩個目的，第一個目的，是針對日本近期的相關言論而來，日本首相高市早苗涉台談話，所以這次演習很大一部分是針對日本來發動。



栗正傑分析，從解放軍發布的宣傳海報“正義之盾 破限除妄”可以看出端倪，海報以兩面盾牌為主，一面在北、一面在南，在台灣北部那面盾牌，很明顯是針對日本的。



他指出，日本方面已有討論，要在與那國島、宮古島一帶部署對艦或對空飛彈，所以大陸這個演習雖然說是針對台灣圍台軍演，但背後的目的是針對日本的態勢非常明顯，從海報裡面就可以看得出來。



栗正傑說，第二個演習目的，是衝著美國對台軍售而來。他表示，美國近期宣布高達3500億元新台幣的8項對台軍售，這次演習也是針對這個，這從海報細節可看到，其中畫了一架反潛機，因為飛機後面有一根對潛艦偵測的探測器，很清楚就是反潛機。

