賴清德施政民調：不滿意52%、滿意40%

賴清德執政表現滿意度。(表:美麗島電子報提供) 中評社台北12月29日電／針對賴清德的施政滿意度，《美麗島電子報》29日公布最新民調顯示，40.6%表示滿意，比上月減少0.3個百分點；52.2%不滿意，則比上月減少1.1個百分點，未明確回答有7.3%。



值得注意的是，不滿意賴清德執政表現的民眾已連續半年超過5成2，並與去年5月就任時相較，滿意賴執政的民眾僅減少4.6個百分點，但是不滿意的民眾卻增加26.9個百分點。



民調也指出，民眾對賴清德的信任度仍呈分歧，而且在7月大罷免投票後表示不信任賴清德的民眾持續多於信任。



根據《美麗島電子報》29日公布的12月民調，有17.8%很信任賴清德、25.9%還算信任，另有33.9%很不信任賴清德、14.4%有點不信任，透過交叉分析可見，雲嘉南、或60歲以上、或國中以下學歷、或泛綠民眾等群超過半數信任賴清德。



滿意賴清德執政的民眾有63.7%認為台灣經濟現況好、31.6%認為不好，而不滿意賴清德的民眾則高達85.0%認為台灣經濟不好。另值得注意不論民眾是否支持在野黨“立委”提案“倒閣”，約超過5成9認為經濟現況不好。



至於本月對賴清德執政整體表現之滿意度，民調顯示40.6%滿意，比上月減少0.3個百分點，其中有14.2%很滿意、26.4%還算滿意，同時也有52.2%的民眾不滿意，比上月減少1.1個百分點。其中有34.0%很不滿意、18.2%有點不滿意，此外有7.3%未明確回答。



在“行政院”施政評價部分，民眾本月對卓榮泰的整體表現，有38.1%滿意，比上月減少1.4個百分點，其中有14.8%很滿意、23.3%還算滿意；而有44.3%不滿意，則比上月微增0.5個百分點，其中有28.3%很不滿意、16%有點不滿意，另有17.6%未明確回答。



民調分析認為，滿意卓榮泰施政表現的民眾雖已增加6.4個百分點，但是不滿意的民眾卻也同步增加25.5個百分點之多。