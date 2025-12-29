台54個碩博士班招不到學生　頂大也掛零

台“教育部”。（中評社 資料照） 中評社台北12月29日電／台“教育部”今日公布2025學年度大專新生註冊率，全台公私立碩博士班共有54個碩博士班註冊率掛0，其中有17個頂大碩博士班註冊率掛0，沒有招到新生，即使是頂尖大學包括台灣大學、新竹清華大學、成功大學、陽明交通大學、政治大學也無法倖免。碩博士班招不到學生最多的學校則是中央大學，佔8個最多。



“教育部”今在“大專校院校務資訊公開平台”公布2025學年度各校註冊率資料，今年日間與在職碩博班合計，掛零系所數達54個，其中頂尖大學就占17個，以中央大學8個最多，皆為博士班，包括產業經濟研究所博士班、應用地質研究所博士班、天文研究所博士班、化學工程與材料工程系工學博士班、能源工程研究所博士班、電機工程學系產業博士班、通訊工程系博士班、機械工程系工學博士班



台大物理治療學系博士班原擬招2人，政大斯拉夫語文學系碩班擬招4人、社會學系博班擬招2人，清大量子科技暨尖端材料博士學位學程擬招3人，成大國際企業研究所博班擬招1人、統計學系博班擬2人，陽明交大亞際文化研究國際碩士學位學程擬招2人、臨床醫學研究所在職碩班擬招7人、轉譯醫學博士學位學程博班擬1人，招生結果皆也掛零。