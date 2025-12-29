揭仲：大陸軍演導火線　美台軍售110億美元

“國防安全研究院”委任副研究員揭仲。（中評社 資料照） 中評社台北12月29日電／大陸東部戰區宣佈，從12月29日開始，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行“正義使命－2025”演習。台軍方智庫“國防安全研究院”委任副研究員揭仲表示，此次演習之首要目的，應該是對外力干預進行強力的表態與嚇阻。而促成發動軍演的導火線，應該是美國政府日前宣布對台多達110億美元的軍售。



大陸東部戰區也公布，“正義使命-2025”演習環繞台灣周邊的各演習區具體座標，表示將於12月30日8時至18時，在演習區內進行重要軍事演習，並組織實彈射擊，還要求在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。



揭仲表示，從東部戰區公告內容不僅出現“這是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告”；還在重點演練項目提到“外線立體懾阻”、這其實是解放軍“聯合抗擊作戰”的主要內容；更在軍事演習主題海報中強調“一切外來干涉觸盾必亡！”，且順序還在“一切謀獨宵小遇盾即斃！”之前等三種訊號，顯示解放軍此次演習之首要目的，應該是對外力干預進行強力的表態與嚇阻，而促成北京決定發動軍演的導火線，應該是美國政府日前宣布對台多達110億美元的軍售。

