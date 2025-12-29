大陸環台軍演　外媒聚焦針對外部勢力

大陸解放軍今早宣布圍台軍演，同時也預告明日在台灣周圍五大區域實施實彈射擊。（照：解放軍東部戰區公眾號） 中評社台北12月29日電／大陸解放軍宣布今天對台進行環台軍演，包括路透社、美聯社等外媒均聚焦於解放軍針對“外部勢力”嚇阻。



大陸解放軍東部戰區宣布29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東進行“正義使命-2025”演習；30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。



除釋出演習內容外，東部戰區今天也發布這次軍事演習的主題海報“正義之盾、破限除妄”、“正義之箭、內控外驅”進行文攻宣傳。



路透社報導，這是中國自2022年時任美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台以來的第6輪重大軍演（編按：應為第7輪）。而近期北京在領土主張上的言辭升溫，其中一個背景是日本首相高市早苗11月初於“國會”答詢時提出假設情境，稱若北京對台發動攻擊，東京可能作出軍事回應。



11天前美國宣布售台總額111億美元的武器，是歷來規模最大的對台軍售，引發中方抗議，揚言軍方將“採取有力措施”回應。



路透社指出，儘管去年解放軍在軍演時曾演練對台灣港口實施封鎖，這次則是中國首度公開宣稱繞台軍演是為“嚇阻外部軍事介入”。



美聯社指出，中國軍方今天宣布派遣海、空及火箭軍部隊在台灣周邊進行聯合軍演，稱此舉是對“台獨”分裂勢力與外部干涉勢力的嚴重警告。



美聯社與法新社在報導時都提到，這次軍演適逢近期美國對台軍售及日本首相高市早苗“台灣有事”相關發言之後。美國17日宣布售台高達111億美元軍備，待“國會”通過後將成為歷來規模最大的對台軍售；北京上周對20家美國軍工企業及10名高階主管實施制裁。