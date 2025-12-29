乘船遊蘇州河　感受上海水治理成果

東方明珠塔。（中評社 張穎齊攝） 中評社上海12月30日電（記者 張穎齊）上海地標水域蘇州河從水路視角欣賞上海城市風光別有不同風貌，可感受這條曾被稱為“臭河”的吳淞江，經過多年水質整治後的蛻變與生態復甦。這一體驗也呼應本屆台北上海城市論壇簽署的“水治理”合作備忘錄”，成為此次兩市城市治理交流的一段生動借鏡。



蘇州河是上海重要的城市水系，本名是“吳淞江”，被譽為上海的“母親河”。過去的蘇州河因工業生活污染嚴重，一度黑臭不堪；經過近30年的綜合治理，包括水質改善、岸線綠化與岸邊公共空間建設工程，使得這條歷史河道重新成為適合漫步與遊船的城市景觀。如今河道清澈、岸邊綠意盎然，甚至有夜鷺等鳥類棲息，形成了城市中的生態景致。



乘船行經沿岸多個著名景點，映入眼簾的是上海的百年歷史建築與現代摩天樓交錯的城市剪影。遊船途經四行倉庫抗戰紀念館、上海郵政博物館等沿岸文化地標，並遠眺東方明珠塔等浦東摩天輪廓。蘇州河沿岸立體的歷史與當代景觀構成了一幅上海城市發展的“時光畫卷”，讓人從不同角度感受到這座國際大都市的多元之美。



值得一提的是，遊船途中不時可見夜鷺在岸邊綠化帶悠然停棲，成為都市自然生態的一部分。當地遊客與居民在岸上散步、慢跑。遊船上的導覽人員也介紹了各地標建築背後的故事，增添歷史與文化的理解深度。

