台北跨年晚會維安升級　入場安檢、警配槍

特勤中隊成員、裝備。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月29日電(記者 莊亦軒)因應台北市1219無差別攻擊事件，台北市警方將跨年晚會維安升級，台北市警察局今天表示，當天將出動1300多名警民力和2隻偵爆犬，特勤小組也配備包括槍彈、電擊槍等警用裝備，並將對臨近區域進行全面加強清查。同時在跨年活動入口處備有金屬探測器，入場民眾須打開隨身包包，檢查有無違禁品。



台北市警察局、信義分局29日在台北市府大樓舉辦“2026跨年晚會維安說明”記者會。台北市政府警察局信義分局李憲蒼說，將提高見警率與巡邏密度，針對活動場域實施安全檢查，並加強對可疑物品及危險物品之偵測與管控。活動期間嚴禁攜帶毒品、刀械、槍枝、爆裂物等違禁物品，以營造安全、安心的跨年環境。



2026台北跨年晚會主舞台設於台北市市民廣場（台北市政府前），晚會維安規劃，於會場外圍部署大型警備車及巡邏車輛，以防範車輛衝撞等風險。同時將全面強化各項維安作為，加派警力進駐信義商圈、香堤大道、市府轉運站、捷運站、大巨蛋及松山文創園區等人潮聚集處所，執行守望與巡邏勤務，並整合防爆車輛、特勤中隊、無人機隊及新北市警察局支援之偵爆警犬，共同投入維安工作。



此次跨年活動提前公告了管制區域，在入口處備有金屬探測器，將整個區域分為27個小區。管制區域內若有人鬧事等情事便可依“社會秩序維護法”實施保護管束。27個小區中也編組27組機動打擊小組，與以往僅特定員警配備槍械不同，此次跨年晚會所有員警都將配備實彈槍械因應緊急狀況。



記者說明會中也展示了大、小鋼叉實戰中的使用狀況，以因應可能的持利器危險人士，創造安全的壓制距離。



特勤中隊還特別裝備大小防彈盾牌、短管步槍、衝鋒槍，大盾牌可以防備手槍彈、小盾牌可以抵擋5.56毫米口徑步槍彈。



新北市警局支援的偵爆警犬除了現場在表演舞台上搜尋有無爆裂物外，毛茸茸的外表更吸引民眾與他們合影。



借鑑2022年韓國的“梨泰院踩踏事故”，此次警方規劃“防踩踏小組”，配備照明車、指揮車、擴音設備，即時防範推擠、攀爬、踩踏及其他突發狀況。

