正義使命軍演突發　邱世卿：台無預判時間

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月30日電（記者 方敬為）解放軍東部戰區29日宣布展開“正義使命-2025”圍台軍演，台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，解放軍的行動是突發式，甚至是在冬季海象與天氣相對不佳的情況下發動演習，相當罕見，從台灣軍方相當被動式的回應可以看出，“幾乎沒有可預判的時間”，換言之，解放軍有隨時在台海方向行動的能力，這點要非常注意。



至於“正義使命-2025”行動的對象，邱世卿認為，除了針對台獨勢力威懾外，這次解放軍的行動宣傳上也特別以英語呈現，這點可對應到中日關係惡化的脈絡上，因為日本首相高市早苗的台灣有事言論，中國大陸除了對日展開經貿方面的施壓，也透過軍事能力威嚇，不只是警告日本也警告美國等外部勢力勿介入台海兩岸事務。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



針對此次演習的戰術層次，邱世卿進一步分析，從過去的“聯合利劍”系列演習到如今的“正義使命”，解放軍的備戰效率顯著提升，從宣布到實際啟動的時間間隔正大幅縮短。尤其此次演習選在年末發動，打破了外界一般認為冬季海象與氣候不穩定、較不適合舉行大規模演習的刻板印象。



他提到，解放軍在無預警的情況下依然能克服天候因素啟動演習，顯示其全天候作戰能力已臻成熟。這也意味著，台灣軍方過去習慣評估或判斷解放軍動向所需的準備時間模型，必須進行大幅度的修正；從此次雷厲風行的軍演節奏來看，未來解放軍若真要在台海採取行動，將不會給予台灣絲毫的預判與反應時間。

