中評關注：雙城論壇與軍演接踵而至的啟示

左起上海市長龔正、台北市長蔣萬安。（中評社 資料照） 中評社台北12月30日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市長蔣萬安28日結束上海雙城論壇行程返台，解放軍東部戰區28日晚間宣佈，自29日起組織“正義使命—2025”系列演習，並於30日上午8時至下午6時，在台灣周邊多個海空域實施重要軍事演訓與實彈射擊。一軟一硬接踵而至，充分呈現出兩岸關係的兩重性與複雜性。



蔣萬安在上海與市長龔正會晤，雙方共同見證簽署“水治理”與“職業技能培訓”兩項合作備忘錄，蔣萬安並於主論壇中多次提及“交流重於對抗”等語，釋出柔性善意。蔣萬安呼籲“不要讓波濤呼嘯而過”，希望台北與上海繼續以城市交流的方式，讓兩岸“多瞭解、少對抗”。



然而，當這場城市層級的和平對話剛告一段落，大陸軍方即啟動高強度軍演，對照形成鮮明的“硬與軟”落差，也再度凸顯當前兩岸關係的雙重軌道：在民間、市政層級持續努力維持溝通、推動合作的同時，官方與更上一級的軍事政治對峙卻炙熱如熱帶氣旋。



觀察近年兩岸互動，可見一個趨勢逐漸明朗“軟的更軟，硬的更硬”。在城市交流、經貿往來、文旅互動等層面，大陸官方與地方政府仍維持開放與友善，透過上海、廈門、福州等地持續與台北、高雄、新北建立多層聯繫；但在“台獨”議題與軍事安全層面，大陸則持續強化軍事壓力與威懾信號，顯示對“政治底線”的零容忍態度。



面對軍演與交流的雙重訊號，民進黨政府繼續維持一貫的強化“抗中保台”敘事。無論是透過輿論、政策宣示或對外表態，皆持續將“抗中”與“護主權”綁定在一起，並以此穩固內部支持。然而，在大陸“軟硬並行”策略下，民進黨的操作雖仍能維持同溫層的政治動員效果，但“台獨”與執政當局畫上等號，恐怕帶來的是意識形態更分裂的台灣。



蔣萬安此行的努力，恰好呈現另一種面向，“將‘台獨′與台灣拆開”，有別於對抗，致力追求兩岸的交流與和平，希望以市民生活、文化創新、產業合作為出發點，延續理性接觸的空間，緩和民進黨執政下緊繃的兩岸關係。這樣的定位，可被視為對當前兩岸極化氛圍的一種中間調節努力。



總之，雙城論壇雖只是城市層級的交流，但其背後所代表的，是在兩岸複雜局勢下，台灣依舊有一股尋找兩岸和平對話的力量。