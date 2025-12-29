中評關注：謝衣鳳表態選彰化縣長看到機會？

藍委謝衣鳳表態參選彰化縣長。（中評社 資料照） 中評社彰化12月30日電（記者 方敬為）彰化縣唯一席藍委謝衣鳳28日宣布爭取參選縣長，謝很早就被支持者點名，並被看好代表藍營角逐2026彰化縣長選舉，但因為家族派系等因素考量，遲不表態，如今終於鬆口，或許是看到某些契機，一來是與民進黨選將陳素月的同質性高，競爭基礎相近；二來綠營內部有派系整合問題，也替謝衣鳳製造參選利基。



不過，謝衣鳳除了本身家族派系協調的問題待解決，黨內也有包括彰化縣政府工商投資策進會總幹事洪榮章、前“立委”柯呈坊等人表態爭取提名，謝能否順利出線，有待觀察。



明年彰化縣長選舉，民進黨已拍板提名陳素月角逐，國民黨方面仍混沌不明，隨著謝衣鳳表態參選後，藍營目前形成“三搶一”局面，有待黨中央出手協調。



值得注意的是，謝衣鳳其實早就被點名角逐下屆彰化縣長，也是最被看好的藍營人選，但卻遲遲不表態。由於彰化謝家在地方有雄厚派系勢力，樹大招風，謝衣鳳的胞弟謝典霖為彰化縣議會議長，使得謝衣鳳陷入謝家姊弟明年可能“包辦”縣長、議長的爭議中。



據了解，先前謝家考量參選縣長風險較高，一度傳出謝衣鳳綜合考量下“不選縣長”的風聲，不少藍營支持者感到焦慮，因為藍營另兩位人選，洪榮章、柯呈坊的知名度與實力都稍嫌不足，如今謝衣鳳終於宣布爭取角逐縣長選將提名，讓不少藍營支持者鬆了口氣。



觀察謝衣鳳宣布參選的時間點，正好在綠營選將人選確認之後，由於陳素月的根據地與謝衣鳳同樣在南彰化地區，雙方競爭基礎相近，在爭取北台灣票源方面，不會有相對劣勢的問題。加上民進黨內部因為縣長提名初選民調有爭議，黨內競爭者、前彰化市長邱建富對結果不滿，讓綠營派系整合投下負面變數。或許是以上種種原因，讓謝衣鳳看見參選利基。



但謝衣鳳最大問題還是在如何解決“彰化縣府會謝家親”的標籤，謝典霖沒有放棄議長連任的跡象，謝家姊弟還有待協調，此外，藍營的提名辦法如何讓各路人馬信服，也是一大課題，都需要一一克服。