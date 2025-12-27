中評關注：民調拉警報　綠僵局不解明年難選

大部分民眾不相信大法官超出黨派，連民進黨執政縣市都不相信。（取自《美麗島電子報》） 中評社台北12月30日電（記者 黃筱筠）台灣朝野陷入僵局，根據《美麗島電子報》12月最新民調結果顯示，民眾對“賴政府”多數沒信心，不少綠營執政縣市民眾對“行政院”不執行“立法院”三讀法令也不認同，以及對大法官失去信心，“憲政”僵局若持續升高對立，民進黨2026選舉要保住高雄市、屏東縣等綠營執政縣市充滿危機。



對於府院是否可以自行決定是否接受“立法院”三讀通過的法律，依照《美麗島電子報》最新民調數字顯示，有六成認為不可以。而細部民調來看，雲嘉南地區認為不可以不接受有49.2%，高於可以33.4%；高屏地區認為不可以有54.7%，高於認為可以的34.2%。



對於賴清德指控在野“立委”在“國會”立法濫權、在野黨獨裁等說法，高屏地區認同與不認同都呈現44.7%。針對目前大法官只有8位能否超出黨派，獨立行使職權，不受任何干涉？雲嘉南地區不相信有52.5%，高於相信的28.4%；高屏地區則是不相信有55.9%，高於相信的29.9%。



而對於賴清德是否有能力解決“憲政”僵局，高屏地區沒信心的有48.2%，超出相信的45.6%。雲嘉南地區有信心的46.2%，也拉近沒信心的42.6%。



若從《美麗島電子報》這幾個數據來看，“賴政府”若在立法與大法官“釋憲”上，要執意對抗在野黨，民意大部分都是不買帳，且連綠營執政的嘉義、台南、高雄、屏東等都看不下去，甚至連對賴清德解決“憲政”僵局都信心不足。這也觀察到為什麼賴清德會願意採納在野黨推薦的“中選會”委員，試圖要化解朝野僵局。



但賴清德一邊藉由“中選會”委員提名要對在野黨拋出橄欖枝，一邊在公開談話時，仍是批評在野黨在“國會”濫權立法，錯誤引用“憲法”要求在野黨在今年底，要完成明年度預算審查。且“行政院”對於“立法院”日前三讀通過的停砍軍公教人員年金法案擬聲請“釋憲”，5位大法官組成“憲法”法庭對事涉自身利益的《“憲法”訴訟法》三讀修正案都認為“違憲”，讓民眾對大法官失去信任。



接下來，若“憲法”法庭最終判決停砍軍公教人員年金修法是“違憲”，民眾對大法官信任度恐會崩盤。



“賴政府”若一再利用“憲法”法庭對抗“國會”通過的三讀修法，朝野對立難以化解，“中選會”委員跨越朝野的提名美意，也會被認為是虛情假意。且這一系列的“憲政”對立，從民調數字來看，連民進黨執政縣市幾乎也不買單，“賴政府”若執意要在此議題對抗下去，對於2026年綠營執政縣市的選情也不利，尤其高雄市與屏東縣。



因此，也可以觀察到賴清德最近接受專訪，又把焦點拉回到抗中。