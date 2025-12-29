李明賢：蔣萬安是維繫兩岸對話窗口的守門人

台北市藍議員李明賢受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月30日電（記者 莊亦軒）2025台北上海城市論壇28日落幕，中國國民黨籍台北市議員李明賢向中評社表示，這是台北市長蔣萬安上任以來第二次訪問上海。蔣萬安是在民進黨執政造成兩岸僵局、兩岸沒有正式溝通管道下維繫對話窗口的守門人。



曾任中國國民黨文傳會副主委兼發言人的李明賢表示，蔣萬安雖然當日來回，但表現得極為稱職，他在上海提到“民國、五四運動”，扮演了對等尊嚴的角色。對台灣民眾最在意的軍演問題，蔣萬安去年雙城論壇就直言，“少一點船艦、飛機的喧囂呼嘯”；他昨再呼籲，希望“將來談起台灣海峽，不再是波濤與呼嘯”。



蔣萬安28日在雙城論壇的工作餐會時也提到了小紅書問題，沒有避開敏感議題。成果包括簽署“水資源、技職教育”兩項MOU。李明賢強調，《聯合報》九月曾公布民調，當中有高達八成八的民眾支持兩岸溝通管道不能關閉。



李明賢表示，此次雙城論壇維繫兩岸官方對話管道，蔣萬安背後是台灣主流民意的支持。當民進黨持續用抹紅手段打擊蔣萬安，反而凸顯民進黨是與台灣主流民意背道而馳。大陸軍演絕對不是針對蔣萬安，如閩南語“烏龍轉桌”，民進黨操作軍演緊接在雙城論壇結束，是在針對蔣萬安的言論。民進黨只是在眼紅蔣萬安雙城論壇的成效與效應，民進黨無力應對只剩抹紅這一招。



談及軍演，李明賢回應，台灣民眾當然不樂見軍演。不論是去年的“聯合利劍”到今年的“正義使名”，軍演範圍距離台灣那麼近，經由媒體報導。對民眾來說當然是不舒服的，台灣民眾絕對不樂見。解放軍這種行為不論是要對美中關係秀肌肉，在演訓範圍越來越近的情況下，這對拉近兩岸關係一定是反效果。但這也凸顯民進黨在目前缺乏兩岸溝通機制下，更容易擦槍走火



李明賢說，在野黨一向期待兩岸恢復對話，包括蔣萬安在雙城論壇的表現也是在這個大架構下。越是緊張危險，就越要溝通對話。即使如美中關係那麼緊張，美國國務卿在年終記者會也說“要找出與中國共產黨及中國政府合作的機會。”



針對陸委會副主委梁文傑說，雙城論壇後馬上軍演是中共的兩手策略。李明賢回應，軍演的目的到底是什麼，東部戰區發言人提到要嚇阻“台獨勢力”。民進黨為甚麼不放棄“台獨黨綱”，為甚麼不尋求兩岸對話降低緊張氣氛。