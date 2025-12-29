全球佛教聯合會館屏東揭幕　藍綠政要致賀

全球佛教聯合會館屏東落成。（照片：屏東縣佛教會提供） 中評社屏東12月29日電／位於屏東縣潮州鎮的全球佛教聯合會館，歷經4年多建設，今天啟用，現場聚集12國宗教代表，呂秀蓮、“內政部長”劉世芳、民進黨籍屏東縣長周春米、前“立法院長”王金平等等人均到場致賀。



呂秀蓮強調，台灣真正的“護國神山”不僅是產業實力，更是宗教長年累積、安定人心的力量。面對全球在2026至2027年間可能出現的挑戰與不安，她呼籲透過心靈安定與信仰祝福，共同守護世界和平。



台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會在宏安、常露、見引三位理事長領航下，結合相關宗教團體與各界代表齊聚一堂，象徵台灣民間宗教組織在整合發展與國際交流上的重要里程碑。



全球佛教聯合會館歷經4年多建設，斥資新台幣達4億元，今天舉行佛像開光暨慶成啟用大典。也邀請美國、澳洲、印度等12國宗教代表出席，而會館將作為佛教發展與國際交流重要平台。



媒體報導，宏安法師表示，今日大家齊聚一堂，共同見證全球佛教輝煌典範的落成，全球佛教聯合會館不只是一棟建築，更是一個讓世界佛教彼此交流、互相學習的重要平台，未來將以慈悲為本、以智慧為用，持續推動佛教文化，讓佛法走向世界，為人類社會帶來安定的希望。



周春米、劉世芳、王金平也分別祝賀全球佛教聯合會館的啟用，讓社會各界共同見證佛教跨越宗派、團結一致的力量，使佛法與慈悲精神得以普照社會。