台軍稱偵獲解放軍機89架次軍艦海警船28艘

大陸解放軍29日早上宣布實施“正義使命－2025”軍演，同時也預告明日在台灣周圍五大區域實施實彈射擊。（照：解放軍東部戰區公眾號） 中評社台北12月29日電／大陸解放軍今天上午宣布對台軍演，台“國防部”情報參謀次長室次長謝日升中將下午在記者會指出，統計截至下午3時止，偵獲大陸主、輔戰機及無人機89架次，其中67架次進入應變區域；另外，14艘陸艦、14艘海警船，及兩棲攻擊艦編隊4艘位於東部海域、西太平洋一帶。



至於有無他國軍機在台海周邊活動，謝日升證實，“有”，但因為國際航道上本來就有許多飛機，因此是哪些國家、做什麼事，無法多做說明。



大陸東部戰區上午宣布在台灣周邊進行“正義使命－2025”演習，明天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；“國防部”成立應變中心，並執行立即備戰操演。



台“國防部”下午舉行臨時記者會，情報參謀次長室次長謝日升中將說明，大陸於上午7時30分對台實施針對性軍演，執行海空戰備警巡、奪取綜合制權及要港要域封控、外線立體懾阻等課目。



謝日升表示，統計截至下午3時止，偵獲大陸主、輔戰機及無人機89架次，其中67架次進入應變區域；另外，也偵獲14艘陸艦、14艘海警船（含馬祖及烏坵等外離島）。另有兩棲攻擊艦編隊4艘位於東部海域、西太平洋一帶。



謝日升指出，“國軍”也掌握大陸12月30日上午9時至11時，將於台灣東部海域開設8號演訓區。