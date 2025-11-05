詹江村：綠一再挑釁　吃老百姓的人血饅頭

陸軍官校畢業的國民黨籍桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月30日電（記者 盧誠輝）解放軍東部戰區29日宣布開展“正義使命－2025”演習，劃設5個演習區域，並將台灣12浬領海基線劃設在內。陸軍官校畢業的中國國民黨籍桃園市議員詹江村接受中評社訪問表示，民進黨政府為了政治紅利，一再挑釁中國大陸的結果，就是讓解放軍圍台軍演一再上演，可憐的還是台灣老百姓。



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士。



詹江村強調，民進黨政府一再地挑釁中國大陸，主要目的就是為了選舉，民進黨想透過持續激化兩岸的仇恨與對立來獲取自己政治紅利，但可憐的還是台灣老百姓，什麼也沒得到，卻必須每天提心吊膽，擔心兩岸萬一真的打起來該怎麼辦？民進黨政府這樣不擇手段的作法，根本就是在吃老百姓的人血饅頭。



他提到，賴清德日前接受綠媒專訪的時候，還在刻意製造兩岸之間的仇恨與對立，強調台灣必須要用武力和軍火來捍衛賴口中所謂的和平，但就算台灣真的把所有的GDP（國民生產毛額）都花在購買軍火，也無法抵擋解放軍密集式的飽和攻擊。



詹江村指出，真正的和平不應該建立在大量軍購上面，看看過去馬英九執政時期，兩岸不但外交休兵，也停止軍備競賽，但兩岸的經濟和各項交流都還是發展得很好，這就代表兩岸其實還是有機會能夠和平相處，而不是像現在賴清德執政之後，一直處心積慮想要杜絕兩岸之間所有的正常交流，換來的卻是解放軍不斷的圍台軍演。



詹江村分析，民進黨政府以為不斷軍購就能保衛台灣，但看看俄烏戰爭的現實，烏克蘭向外求援好不容易得來的防空設備只要一運到基輔，不到一周時間就會被俄羅斯給摧毀，如果連俄羅斯都可以做到這點，那更不用說武器設備比俄羅斯還先進好幾代的解放軍了，更何況兩岸這麼靠近，解放軍早就無時無刻都在監視著台灣每一寸土地。

