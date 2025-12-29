蕭旭岑：大陸軍演劍指高市及台日集體嚇阻

國民黨副主席蕭旭岑。（中評社資料照） 中評社台北12月30日電（記者 張嘉文）大陸解放軍東部戰區29日清晨發布實施“正義使命－2025”聯合軍演。對此，中國國民黨副主席蕭旭岑向中評社表示，這顯然是針對日本首相高市早苗的“台灣有事”說，以及台灣宣布要建立台日“集體嚇阻力”有關。他認為，這是非比尋常的變化，負責任的台灣政治人物必須思考，要讓台灣捲入不必要的戰火，還是可以透過國民黨主政時期的兩岸和解路線來避免衝突？



大陸解放軍東部戰區29日起連續兩天，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在環繞台灣5大海、空域展開“正義使命－2025”演習，並預告將有實彈射擊。依照公布的實彈射擊範圍，實際上就是5大演習區域，不但包圍台灣全島，且相當逼近本島。



蕭旭岑對此向中評社分析說，大陸舉行實彈射擊的圍台軍演，對高市早苗而言，此情景就是在考驗她是否達到心中的“台灣有事”情況？是否已經危及到日本的存立危機事態？對台日意欲建立起的軍事合作，甚至可能的台日聯防，都會是一種直接的測試。台灣民眾也可以分辨，高市是不是真挺台灣？



至於民進黨猛批赴上海出席雙城論壇的台北市長蔣萬安，“前腳剛走，後腳軍演”，蕭旭岑指出，這與蔣萬安毫無關係，而且從時間點看起來，很可能反而是大陸要給蔣面子，等雙城論壇結束後才宣布軍演。他看到有大陸專家也分析，大陸刻意要證明軍演是針對日本與“台獨”，而非針對蔣萬安與台灣人。



蕭旭岑指出，“國防部長”顧立雄日前會見日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員一行人，特別提到台日身為民主夥伴，盼未來能“具體深化雙邊‘國防′交流，建立集體嚇阻力。”如果台日關係是朝著顧立雄口中的“建立集體嚇阻力”方向發展，對大陸而言，這是形同破壞七十幾年來的“現狀”，未來台海關係將會非常非常嚴峻。

