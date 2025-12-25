高雄跨年實兵演練防恐攻　陳其邁到場督軍

高雄市政府29日晚間6時30分在高雄時代大道廣場舉行跨年晚會實兵演練，動員近3百人。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月30日電（記者 蔣繼平）台北捷運19日發生隨機傷人事件共造成含嫌犯在內4人死亡及11人受傷，震驚全台。高雄市31日即將迎來大型跨年活動，民進黨籍高雄市長陳其邁29日晚間動員近300人於高雄跨年晚會現場舉行實兵演練，全面提高應變處理機制，不敢鬆懈。



高雄市政府29日晚間6時30分在“2026高雄跨年晚會”活動現場的高雄時代大道廣場，舉行實兵演練，總共動用近300人，模擬跨年活動期間突發事件發生時的各項應變作為，高雄市政府相關局處、高雄捷運公司、夢時代百貨共同協力演習。



陳其邁表示，高雄年底將有跨年活動，人數擁擠的程度會超過台北捷運站的規模，這次共有3個劇本，包括捷運站、舞台前方，以及鄰近百貨公司裡面發生攻擊事件，希望透過這次實兵演練，把不足的地方來做補足，全面提升應變處理的機制。



市府指出，本次演練現場同步運用360度球型攝影機、空拍機、交通局智慧儀表板等設備，使指揮中心能即時掌控現場情資與數據。從高雄捷運凱旋站、到夢時代百貨、高雄時代大道廣場等人潮密集區域均納入通報範圍。



另外為了防止踩踏事件發生，市府已將時代大道旁“夢時代二期”空地作為緊急疏散及群眾容留區域，並設置緊急十字通道。跨年場域內設置6站醫護站、5站服務台，醫護站及緊急出口均設有發光醒目標示。



“2026高雄跨年晚會”將於12月31日晚間7時在高雄時代大道登場，是高雄年度指標性大型活動，歌手演唱與煙火吸引大量人潮前往。跨年活動當晚將出動1200名警力及民力，全面提升巡查密度與治安維護力道，確保民眾安全。

