黃敬平：解放軍系統性圍台軍演　台將變孤島

曾擔任軍事記者的國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月30日電（記者 盧誠輝）解放軍東部戰區29日宣布開展“正義使命-2025”演習，除公布環繞台灣周邊的各演習區具體座標，30日還要進行實彈射擊。曾擔任軍事記者的中國國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，從這3年多來7次解放軍圍台軍演就可看出，是很有節奏與目的在系統性進行，未來台灣將會變成孤島，退無可退。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部”“中正國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，曾任媒體記者，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



黃敬平強調，解放軍這次“正義使命-2025”演習有兩大意義，第一是戰略目標更為明確，解放軍已有能力可以把台灣的海空給完全封鎖，讓外援武器或軍援無法進入，也讓台灣就算買再多武器也無用武之地；第二是戰術更露骨，因為解放軍這次直接公布各演習區具體座標位置，就是想明白告訴美國和日本，要是膽敢越雷池一步，後果自行負責。



他提到，這是最近這3年來解放軍第7度圍台軍演，從前美國眾議院議長裴洛西2022年8月訪台開始，解放軍展開為期長達9天的圍台軍演後，包括2023年4月的“台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動”、8月的“海空聯合戰備警巡演練”，到2024年5月的“聯合利劍-2024A”、10月的“聯合利劍-2024B”，解放軍維持每年2次的圍台軍演頻率。



黃敬平分析，解放軍圍台軍演通常是上半年1次，下半年1次，每次持續約2天。但今年解放軍在今年4月實施“海峽雷霆-2025A”軍演後，下半年卻沒有動靜，本來還讓他覺得有些弔詭，沒想到果然在跨年前3天就突然宣布這次的“正義使命-2025”軍演，看起來這已經是解放軍的例行性圍台軍演。



黃敬平認為，解放軍現在就是要透過“以演化訓”的方式，讓訓練可以常態化，這從解放軍這次包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控和外線立體懾阻等4大演練內容就可以看出，解放軍其實早已對圍台軍演做好萬全準備。

