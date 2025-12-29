陸軍演　湯紹成：不滿美國史上最大軍售台灣

政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月30日電（記者 鄭羿菲）大陸解放軍突啟動“正義使命－2025”對台軍演。政治大學國際關係研究中心兼任研究員、亞太綜合研究院院長湯紹成接受中評社訪問表示，大陸主要是針對美國、日本，對台的因素有，但不大。中方並以此告訴美國總統特朗普，中國不滿高達111億美元、史上最大的對台軍售，特朗普明年4月期望訪華，美國就自己看著辦。



湯紹成研判，美國這筆對台軍售存在暫緩的可能性。



湯紹成表示，值得注意的是，特朗普政府日前公布的“國家安全戰略報告”，最重要的一點就是“戰略收縮”，美國要在盟友之間的角色收縮，這段真空，在亞洲地區就是要日本遞補，在歐洲則是要歐盟遞補，特朗普注重的是價格，而不是價值，這在兩岸之間會讓台灣感到相當的壓力。特別是明年4月會是重要節點，若習特二會談得很高興，就會有“各取所需”的空間，因為特朗普會很重視明年的期中選舉。



大陸解放軍29日上午宣布展開“正義使命—2025”圍台軍演，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，自29日起於台灣海峽，以及台灣本島北部、西南部、東南部、東部進行。



湯紹成，德國波昂大學政治學博士，1996至2000年曾代表新黨當選第三屆國大代表，曾任中華兩岸人民文經交流促進會會長。現為政治大學國際關係研究中心兼任研究員、亞太綜合研究院院長。



湯紹成接受中評社訪問表示，大陸圍台軍演，主要是針對美國、日本，美國12月17日公布啟動111億美元的史上最大對台軍售，對大陸而言得加碼對付台灣的力道，這是大陸不願見到的情況，再加上日本首相高市早苗日前“台灣有事”的言論、近期日本議員接連訪台，及賴清德絕不妥協的立場，大陸勢必得對內適當紓解內部壓力、對外有所表達，而圍台軍演就是“必要之惡”。

