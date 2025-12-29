解放軍圍台軍演　941航班10萬人次受影響

陸圍台軍演，預計影響941航班、10萬旅客。（民航局提供） 中評社台北12月29日電（記者 鄭羿菲）中國大陸30日將對台軍演，台“交通部”民用航空局指出，中國民航單位於今日上午7點半發布飛航公告（NOTAM），30日上午8點至下午6點在台海周邊劃設7處臨時危險區，進行火箭發射演習並禁止航空器進入，國際線、離島線預計有941航班受影響，影響旅客約10萬人次。



中國大陸29日上午宣布展開“正義使命—2025”圍台軍演，將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，自29日起於台灣海峽，以及台灣本島北部、西南部、東南部、東部進行。東部戰區隨後再公告，30日將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍。解放軍此次軍演也是賴清德2024年5月上任後，第四度大規模對台軍演。



民航局表示，台北飛航情報區（FIR）共有14條國際航路及4條國內航路，陸方公告7處臨時危險區涵蓋大多數台北FIR之航路，國際線僅東北面往返日本之R595、R583及M750不受影響，其餘在演習期間皆無法使用；國內線雖本島航線及澎湖、七美、望安、綠島及蘭嶼等離島航線不受影響，但往返金門、馬祖之航路遭阻隔，公告時段內之航班將無法飛航。



台“交通部長”陳世凱今日已指示民航局，務必與“國軍”及相關單位緊密合作，即時掌握空域動態。據統計，30日上午8點至下午6點間，表定航班包括國際離場約296架、國際到場約265架、過境約296架，合計約857架，受影響旅客人數逾10萬人；海內線受影響航班金門65架次、馬祖14架次。另外，航空公司考量明天一早航班起飛後受演習影響無法即時返程，總計取消金門68架次、馬祖16架次，受影響旅客約6千人。