雙城論壇台媒團返台　期明年花燈再續滬台情

飛機上俯瞰台北夜景。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月30日電（記者 張穎齊）歷4天3夜的2025台北上海、雙城論壇採訪行程，台媒團29日晚間9點45分搭機返抵台北松山機場，結束一趟充實且具交流意義的城市外交之旅。媒體團下機後，與台北市政府團互道辛勞，氣氛溫馨熱絡，雙方皆感謝彼此的協助與努力，為此次滬台互訪畫下圓滿句點，並期待明年台北燈節，再與上海台辦相會。



此次媒體團隨行上海採訪行程，從26至29日為期4天，涵蓋主論壇、分論壇專題座談、蘇州河遊船、張園文化街區參訪及與上海台商座談等，深入見證上海城市建設、智慧治理與地方民間交流成果。多位團員表示，這趟行程讓人親眼看到兩岸城市交流的真實溫度，也體會到對話比對抗更有力量的意義。



台北、上海照慣例將初步討論明年春節期間的文化互動，上海市將於2026年台北燈節贈送大型花燈裝置，作為兩市友誼象徵。屆時台北市與上海市台辦預計再度會面，共同推動文化觀光及市民交流。



此外，根據雙城論壇慣例，明年將輪由台北市主辦，後年再由上海市接棒。台北市府團隊期盼，明年上海代表團能順利來台，延續本屆“城市合作、務實交流”的精神，讓雙城論壇持續成為兩岸地方對話的重要平台。



此次台媒團返台後，整個4天3夜行程正式告一段落。從出發前的籌備、論壇現場的實況報導，到回程時的互道珍重，展現兩岸民間與地方層級持續溝通交流。