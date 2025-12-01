雙城論壇台媒團返台　4天見證上海文化魅力

左起上海市長龔正、台北市長蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月30日電（記者 張穎齊）2025年台北、上海雙城論壇在歷經4天3夜的台媒團緊湊行程後圓滿落幕。中國國民黨籍台北市長蔣萬安率團於28日出席主論壇並與上海市長龔正共同簽署“水治理”與“職業技能培訓”合作備忘錄；隨行的台媒團則一路從虹口濱江、梅賽德斯文化中心、中山醫院，到張園與蘇州河，深入體驗上海的城市建設與文化魅力。



26日首日中午，台媒團抵達上海浦東機場後下榻浦華大酒店。當晚於外灘浦華酒店出席歡迎晚宴，與上海市台辦及媒體代表交流。夜色下的虹口濱江燈光璀璨，成為雙城交流的開場序曲。



27日行程緊湊，上午參訪梅賽德斯—奔馳文化中心，體驗上海大型展演場館運作模式；下午前往復旦大學附屬中山醫院，瞭解其AI輔助手術與智慧醫療的創新應用。晚間媒體團前往西岸夢中心參訪文化創意基地，感受上海軟實力發展。



28日上午，蔣萬安於世界會客廳會見上海市領導，隨後與龔正共同出席雙城論壇主論壇。論壇主題為“科技改變生活”，兩市簽署“水治理”及“職業技能培訓”合作備忘錄。蔣萬安致詞強調“台海不應波濤呼嘯，而應和平繁榮”，展現城市交流善意。



下午，台媒團隨國民黨籍台北市副市長林奕華前往上海動物園，探訪預計明年來台的2隻小熊貓，上海方也贈送小熊貓玩偶作紀念。隨後赴西郊假日酒店與上海台商座談，晚間至黃浦江畔拍攝夜景，見證外灘風華。



29日上午，媒體團參訪靜安張園，這裡是電視劇《繁花》拍攝地，被譽為“海上第一名園”，古典建築與現代時尚交融。下午乘船遊覽蘇州河，沿途可見四行倉庫、上海郵政博物館與外白渡橋等地標。許多團員感嘆，過去被稱為“臭河”的蘇州河，如今經過治理已成上海新名片。



傍晚台媒團前往虹橋迎賓館與上海市台辦人員話別，晚間7時40分搭機返台，於9時45分平安抵達松山機場，為此行畫下完美句點。



此次雙城論壇台媒體團4天3夜，卻體驗到滬台在文化、科技、環保與民間交流的深度與廣度，隨著明年預計由台北市主辦新一屆論壇，雙方都期待能延續“城市合作、務實交流”。

