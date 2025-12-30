陳奕帆析陸2次重大軍演關鍵　賴觸碰現狀

解放軍宣布29日起在台灣周邊進行軍演。（照片：解放軍東部戰區公眾號） 中評社台北12月30日電／大陸解放軍突啟動“正義使命－2025”環台軍演。淡江大學外交與國際關係學系助理教授陳奕帆分析，“正義使命－2025”是大陸對“賴政府”將採購新台幣1.25兆軍備的回應，自11月底軍備採購宣布後，大陸即伺機而動，尋求反制台灣，12月中適逢東部戰區更換新司令員，再加上賴清德28日接受台灣媒體訪問時提到“解放軍實力不足以跨海”，恰巧給瞭解放軍借題發揮的理由。而且細究可發現，大陸兩次重大軍演，皆與“賴政府”實際觸碰現狀有關。



根據《中時新聞網》報導，陳奕帆表示，這不僅是針對台灣，也是對日本近期頻提“台灣有事”的強力回應，同時測試“美日安保”在特朗普任期內的穩定性。大陸領導人亦藉此展現自信，不認為重大軍演會影響美中關係，或衝擊明年4月預定的特朗普訪中行程，並對特朗普釋出訊號，表明台灣問題與台美軍售仍是陸方核心紅線。



陳奕帆指出，陸方今年兩度重大軍演，皆因“賴政府”的實際作為觸碰現狀變動。首先是“賴17條”引發“海峽雷霆2025A”，其次則是“1.25兆軍購”，均對兩岸現狀造成實質衝擊；反觀賴清德在就職周年及雙十慶典談話中態度相對低調，因此當時並未出現重大軍演。



陳奕帆認為，此次“正義使命2025”亦是解放軍藉機展現隨時可戰的姿態，並回應陸方觀察到賴清德透過媒體釋出對陸強硬立場，甚至較重要節日談話更為明顯，因而作出即時反應。解放軍航艦遼寧艦也早在數日前駛離青島，進入“區域拒止”演練區域，可謂一舉對台、美、日三方展現軍事存在。