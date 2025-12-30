羅唯仁住家遭搜索　傳查獲大批先進製程機密

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁（右）。（中評社 資料照） 中評社台北12月30日電／半導體業界近日傳出，台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁住居遭檢調搜索調查。檢調單位於11月底搜索其位於台北市及竹北的住居，並查扣電腦、隨身碟及多箱文件，清查發現其中有大批為台積電研發中的先進製程技術機密資料，恐已構成違反《“國家安全”法》，相關案情持續擴大偵辦中。



綜合媒體報導，現年75歲的羅唯仁，2025年7月底自台積電退休，10月底即轉赴台積電主要競爭對手英特爾（Intel），並擔任研發體系高階主管，震撼業界。而台積電於11月25日對羅提起民事訴訟，主張其違反聘僱合約、競業禁止同意書及《營業秘密法》，並懷疑羅在離職前後，高度可能洩漏或移轉公司機密資訊給英特爾。



對此，台灣“高檢署”智慧財產檢察分署已依涉嫌違反《“國家安全”法》，已將羅唯仁列為被告偵辦，並向法院聲請扣押其名下股票及不動產獲准，業界估計相關資產總價值至少超過新台幣20億元。報導亦指出，由於羅唯仁擁有美國籍，且早在10月即已赴美定居，後續若檢調傳喚羅唯仁到案說明，而羅如果依法未到案，恐面臨拘提甚至通緝的法律風險。



據瞭解，台積電內部對於羅唯仁投向英特爾恐涉洩機密一事其實相當在意，但在消息傳出之時，一度想等看看羅是否會主動向台積電解釋，但都未能等到。而在羅本人未說明、英特爾在事發的第一時間也未回應傳聞時，台積電自認不能單就傳聞做出回應，於是先保持“沈默”，結果外界竟紛傳此事另有陰謀論、甚至有人質疑台積電是否“放水”送人給英特爾，讓台積電十分無奈。直至消息明朗化、連英特爾都確認羅唯仁人事案，台積電才正式表明要追究是否洩密。