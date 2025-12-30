面對軍演　牛煦庭：賴勿拖延軍人待遇條例

藍委牛煦庭（右）。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月30日電（記者 黃偕華）中國大陸昨宣布以“正義使命－2025”為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。中國國民黨籍“立委”牛煦庭今受訪時表示，面對軍演，最辛苦的就是軍人弟兄，我們都應該要站在背後幫他們加油打氣，嚴正呼籲賴清德不要再拖延“立法院”通過的軍人待遇條例。他強調，“賴政府”如果願意在這個地方釋出善意，很多的“憲政”僵局才有打開的可能。



藍委牛煦庭出席《2025 文化資產保存與都市發展國際論壇》之前受訪作上述表示。



針對軍演，民進黨籍“立委”吳思瑤昨天發文稱這是對岸“給蔣萬安帶回的伴手禮”，酸國民黨籍台北市長蔣萬安踢到鐵板，還要輕信、取悅對岸嗎。牛煦庭認為，這些都是過度的解讀，不分黨派都要嚴肅面對這樣的問題，不管是強化“國防”也好、透過對話也好，都是試圖解決兩岸問題的方式，這些方式都應該被同等的重視跟採用，台灣應該要團結，不要再陷入鬥爭之中，更不要互相攻擊。



對於綠營質疑蔣萬安、國民黨籍“立委”翁曉玲先後赴中，但軍演仍然舉行，是拆穿藍營和平幻想。牛煦庭強調，有效的溝通也要建立在政策的調整之上。他說國民黨主席鄭麗文主席講得非常的清楚“解鈴還需繫鈴人”，賴清德如果願意修正兩岸的路線，也許民進黨跟共產黨不是不能對話、不是不能交流，要不要利用不同的方式 多元的方式來為兩岸降溫，為區域和平來共同努力，這考驗每一個在台灣從事政治工作的人物。



牛煦庭指出，面對軍演，最辛苦的就是軍人弟兄，我們都應該要站在背後幫他們加油打氣，嚴正呼籲賴清德不要再拖延“立法院”通過的軍人待遇條例，趕快幫志願役的弟兄編列加薪的預算，不要讓這些臨時被召回的很多軍人弟兄辛苦，但該給他們的薪水、該給他們的待遇卻裹足不前，這樣我們會高度懷疑“賴政府”有沒有支持“國防”的決心。他強調，“賴政府”如果願意在這個地方釋出善意，很多的“憲政”僵局才有打開的可能。