水源區上游設掩埋場　白委環團籲速劃保護區

“遲不劃設鳥嘴潭水源保護區 難擋上游開發”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月30日電(記者 俞敦平)台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿與前時代力量“立委”陳椒華今日與環團代表聯合召開記者會，針對鳥嘴潭人工湖上游埔里鎮麒麟里擬設置事業廢棄物掩埋場一案表達反對立場。鳥嘴潭人工湖供應南投及北彰化百萬人民生用水，但至今未劃設水質水量保護區，引發水源汙染疑慮。陳昭姿指出，該掩埋場案將於1月4日進行環評審查，若選址錯誤將導致不可逆的風險，現況形同“銀行沒有圍牆”。陳椒華則質疑主管機關以“水質尚可”為由拖延劃設保護區並不合理。兩人呼籲南投縣政府信守承諾駁回掩埋場環評，並要求水利署盡速劃定保護區，確保飲用水安全。



台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿與前時代力量“立委”陳椒華與環團30日共同召開“遲不劃設鳥嘴潭水源保護區 難擋上游開發”記者會。陳昭姿、陳椒華、彰化縣議員吳韋達和環團代表出席。



耗資219億元的鳥嘴潭人工湖於2025年初竣工，主要功能為供應北彰化與南投草屯地區每日約25萬噸民生用水，以減少地下水抽取並減緩地層下陷問題。然而，位於集水區上游的埔里鎮近期傳出業者計劃設置乙級廢棄物處理場，且選址距離淨水場取水口僅約一公里，引發當地居民與環保團體擔憂廢水滲漏恐汙染水源。雖然“經濟部”水利署目前以“加強鳥嘴潭人工湖上游水源保護方案”進行管理，且先前南投縣政府曾表示會配合禁止設置掩埋場，但相關開發案仍持續推進，並預定進行環境影響評估審查。



對此，陳昭姿指出，鳥嘴潭人工湖肩負南投與北彰化的供水重任，但在正式供水後，上游集水區竟仍有業者申請設置事業廢棄物掩埋場，且該案即將於明年1月4日進入環評審查階段。她認為，鳥嘴潭至今尚未正式劃設水質水量保護區，導致業者有機可乘，這顯示行政機制的失靈。她將目前的鳥嘴潭比喻為“沒有圍牆的銀行”，主管機關誤以為目前水質尚可就不需防護，但對於高汙染風險的掩埋場開發案而言，缺乏法規保護區如同缺乏圍牆，一旦選址錯誤造成水源汙染，後果將由全民承擔。