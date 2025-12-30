羅智強：賴若反對兩岸交流　乾脆恢復三不

藍委羅智強受訪。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月30日電（記者 黃偕華）中國30日正式啟動“正義使命－2025”大規模聯合軍演，中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強表示，國民黨有兩個立場非常堅定，第一，兩岸之間不但要投資戰備；第二，也要投資和平。要有足夠的戰備防衛，兩岸之間也必須能夠穩定的和平互動。就是因為賴清德、民進黨把其中一條路線全部斷絕，所以丟掉“海峽中線”、鄰接區甚至丟掉領海基線。



羅智強說，他曾經呼籲過賴清德，如果真的覺得兩岸不該往來，不該交流，就恢復1979年的三不政策。



羅智強重申，國民黨反對任何用武力的方式，來處理兩岸問題，應該要用對話來取代兩岸的對峙，和平是最重要的一個價值，這是國民黨一貫的立場。



羅智強說，大家看到一個很遺憾的狀態，國民黨執政時，兩岸能夠維持和平，大陸軍機不但不會越過“海峽中線”，也不可能有今日這樣的圍台軍演，更不用說進到24浬鄰接區、12浬領海基線。他問賴清德，為什麼在民進黨執政的時候丟掉了台海縱深？請問賴清德你的辦法呢？



對於綠營抨擊台北市長蔣萬安赴上海參加雙城論壇，國民黨主席鄭麗文希望訪陸，羅智強提醒，賴清德以前說過他是“親中愛台”，賴清德立場一直有很多的改變。民進黨也很多去過大陸，那要用什麼樣標準來看待民進黨曾經去過大陸的人士呢？他認為不必在這種事情上不斷的去製造抹紅素材。