藍將徵召李四川選新北再協調　黃國昌：尊重

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月30日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文昨日受訪時透露，國民黨會徵召台北市副市長李四川參選新北市長。已表態有意角逐新北的台灣民眾黨主席黃國昌30日表示，藍白兩黨合作會先談政見、理念，接下來才會談選舉、人選，無論國民黨推出的人選是誰，尊重國民黨的民主程序，民眾黨都會本於最大的誠意繼續往下走。



黃國昌也透露，藍白合推的“台灣未來帳戶”法案下周一將提出，明年1月底將推出藍白2026全台共同政見。



鄭麗文29日接受《千秋萬事》專訪中指出，國民黨會先產生新北市長人選，大概不至於走到初選。雖然會盡快提名，但也要考慮台北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在台北市府上班。國民黨發言人牛煦庭則說明，一切還是按程序為之，鄭麗文主席的意思是對新北的協調工作有一定把握。



黃國昌角逐2026新北市長動作頻頻，27日剛在新北市新莊區舉辦“為新北應援”活動，還邀來因司法案件久未踏足政治活動的前民眾黨主席柯文哲站台、力薦，黃也呼籲，新北市民給國民黨16年，拜託給他4年。民進黨方面則以徵召綠委蘇巧慧參選2026新北市長；國民黨方面則有李四川、新北市副市長劉和然有意角逐。



台灣民眾黨“立法院”黨團30日召開“報告‘總統′，我們都在‘立法院′做實事！挺勞工、真打詐，督促行政官員不擺爛！”記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”黃珊珊、“立委”林國成出席。



黃國昌表示，鄭麗文要直接徵召台北市副市長李四川，還是要與新北市副市長劉和然，或還有其他人的協調或民調，這都是國民黨黨內民主程序，我們都尊重。目前國民黨在新北市提名的狀況，他也是跟大家一樣從媒體上才得知。

