台航港局四措施：演習不影響商港進出

解放軍實施“正義使命－2025”圍台軍演，台航港局表示，初步評估軍演海域不至於影響商港船舶進出。（照片：台航港局提供） 中評社台北12月30日電／大陸解放軍東部戰區於29日清晨發布實施“正義使命－2025”軍演。台“交通部”航港局29日表示，其軍演海域範圍尚不致影響台灣各商港船舶進出，但已採取包含發布航行警告訊息、監視船舶動態、加強橫向聯繫通報、密切掌握各商港運作情形等4大措施，軍演期間也會24小時監視周遭海域船舶動態。



航港局表示，針對中國大陸在台灣周邊海域進行軍演一事，“交通部”29日指示航港局立即啟動應變作為，除進一步掌握解放軍演習動態及評估影響外，並已採取四大應變措施，以確保台灣周邊海域船舶安全。



航港局說，經該局針對大陸發布軍演海域範圍評估，尚不致影響台灣各商港船舶進出，航港局並已採取發布航行警告訊息、監視船舶動態、加強橫向聯繫通報，以及密切掌握各商港運作情形等4大措施。



其中發布航行警告訊息部分，航港局已於29日下午透過海岸電台及海事中心發布航船布告等航行警告訊息，請航行船舶加強瞭望及避讓。



航港局說，在中國大陸軍演期間，航港局將持續密切關注大陸演習動態，並與“海巡署”密切聯繫，即時更新訊息；另航港局海事中心在演習期間24小時監視周邊海域船舶動態，提醒周邊船舶遠離軍演區域，以維航行安全。同時也將會同港務公司密切掌握各商港運作情形，即時應處。



航港局呼籲，周邊海域船隻注意接收該局海岸電台及海事中心推播訊息，避免進入大陸軍演區域，以確保航行安全。