“中選會”人事給過？黃國昌：先填問卷

民眾黨立院黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月30日電（記者 鄭羿菲）“行政院”29日函送7位“中選會”委員名單至“立法院”，其中被提名為“中選會主委”的台灣民意基金會董事長游盈隆過往與台灣民眾黨私交不錯，外界關注民眾黨人事同意案態度，民眾黨主席黃國昌30日強調，將發問卷給所有被提名人，若亂填或不如期送回問卷，將影響黨團對其投票意向。



“行政院長”卓榮泰29日將7位“中選會”委員名單，送交“立法院”審議。其中指定台灣民意基金會董事長游盈隆、東吳大學法律學系教授胡博硯擔任正副主委，及委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義等，其中陳宗義為遞補繼任請辭委員遺缺。



台灣民眾黨“立法院”黨團30日召開“報告“總統”，我們都在“立法院”做實事！挺勞工、真打詐，督促行政官員不擺爛！”記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”黃珊珊、“立委”林國成出席。



黃國昌表示，民眾黨昨天要求賴清德對自己製造的謠言公開澄清道歉，很遺憾堂堂“總統”卻沒有勇氣，只派發言人出面回應，更稱“請在野黨“立委”回“立院”幹實事”，但“中選會”委員的提名名單早應在8月2日就送出，但“行政院”推諉塞責、借口一堆，一路到12月才終於送交名單。

