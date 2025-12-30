台勞保條例修正三讀通過　官方撥補法制化

“立院”30日通過勞保條例修正草案，勞保財務由官方負最後支付責任。(截自“國會”頻道直播畫面) 中評社台北12月30日電／“立法院”30日三讀通過修正“勞工保險條例”第66條、第69條等條文，明定政府撥補為勞保基金來源，其金額於修法後，視政府財務狀況，每年編列預算撥補。勞保財務由“中央政府”負最後支付責任，每三年定期檢討。



根據勞工保險局今年公布的精算報告顯示，在政府持續撥補及勞保基金投資績效表現良好的情況下，勞保破產年限已從原本的2028年延後至2031年，破產危機再延後3年。然而，潛藏負債仍攀升至新台幣12.23兆元，顯示勞保財務問題依然嚴峻。此次修法通過後，政府撥補正式入法，為勞保永續經營奠定重要基礎。



為使勞保制度永續經營，“行政院會”日前通過勞工保險條例第66條、第69條文修正草案，並函請“立法院”審議。



現行條文並未將政府撥補列為勞保基金來源，三讀通過條文增訂，勞保基金來源包含政府撥補金額、其他財源挹注及相關收入。



三讀通過條文明定，關於政府撥補金額，在修正條文施行後，由“中央”主管機關依政府財政及勞保財務狀況，每年編列預算撥補。若遇到當年度保險費收入少於保險給付支出情形，“中央政府”應有適當經費撥入或補助。



三讀條文明定，勞工保險財務由“中央政府”負最後支付責任，自修正條文施行後，“中央”主管機關應至少每3年檢討勞保財務。



為避免債務免責規定損及勞工權益、勞保基金財務。三讀通過條文增訂，勞保保費、滯納金排除債務免責相關法律，而修正條文施行前有未繳清保費及滯納金事實者，應適用排除債務免責規定，勞保局並依規定暫行拒絕給付，經繳清欠費後，勞保局應依規定發給。



另外，為避免勞工紓困貸款撥付後成為強制執行標的，三讀條文也增訂，申請勞工貸款者得檢具保險人出具證明文件，於金融機構開立專戶，專供存入貸款本金。