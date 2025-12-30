王世堅相挺　陳亭妃：初選不是靠抹黑攻擊

綠委陳亭妃舉辦“扶龍王來了！陳亭妃1/1-1/11鐵馬行”記者會，綠委王世堅現身相挺。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月30日電（記者 莊亦軒）民進黨台南市長初選參選人陳亭妃，30日在“立法院”中興大樓舉辦記者會，民進黨籍“立委”王世堅現身相挺。陳亭妃表示，初選是比誰真正準備好、誰能在風雨中站得住、誰能經得起考驗，不是靠抹黑攻擊。



王世堅表示，我不能讓陳亭妃一個人孤零零的被欺負、攻擊，所以我一定要出來鼓勵、支持陳亭妃。王世堅特別改編他的爆紅神曲“本來應該從從容容，游刃有餘，現在是實實在在，堅定挺妃”來為陳亭妃加油。



民進黨台南市長初選競爭激烈，退出“正國會”的陳亭妃對上賴系綠委林俊憲，形成“憲妃之爭”。



陳亭妃30日在“立院”中興大樓貴賓室舉辦“扶龍王來了！陳亭妃1／1－1／11鐵馬行”記者會。



陳亭妃會中宣布將在2026年1月1到11日騎腳踏車騎遍台南37區，王世堅現身力挺，贈送陳亭妃一枚巨大的“勳章”。王世堅說，每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃的勳章。



陳亭妃表示這枚“勳章”是人民一起走過來的見證。王世堅也特別改編他的爆紅神曲“本來應該從從容容，游刃有餘，現在是實實在在，堅定挺妃，大聲說出來，我要支持陳亭妃，台南市長就是陳亭妃”來為陳亭妃加油。



陳亭妃說，自己沒有龐大的資源可以一路安排歌仔戲、兒童劇團、多場強迫遊覽車動員的大型造勢活動，更沒有中國國民黨台南市長參選人謝龍介的直播助攻。她強調，“但是我有人民。”從政27年來人民監督我，所有的挑戰與磨練，都是人民陪著她一步一步走過來的。