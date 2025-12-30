驚！陸海警船與台海巡僅距0.8浬　畫面曝光

台“海巡署”基隆隊艦艇與大陸海警船對峙畫面，雙方極為接近。（照片：台“海巡署”提供） 中評社台北12月30日電／大陸解放軍東部戰區29日清晨發布實施“正義使命－2025”聯合軍演。軍演今天進入第二天，最新台海巡與大陸海警船對峙畫面曝光，雙方從白天對峙到黑夜，從深夜對峙到天亮，且距離十分接近。另外，台“海巡署”1000噸級桃園艦與大陸海警船更一度僅距離0.8浬，氣氛十分緊張。



“海委會主委”管碧玲昨天深夜發文表示“堅持捍衛主權，嚴陣以待”，並曝光海上對峙的監控照片。



針對大陸海警船，“海巡署”多艘船艦艇採“一對一”方式併行監控，由於大陸海警船在台灣領海鄰接區的外界線24海里，屢次貼著線上航行，更不時突破台灣外界線，海巡人員持續緊盯。



根據最新雙方對峙畫面顯示，可以看到海巡與大陸海警船距離十分接近，“海委會主委”管碧玲表示，29日晚間桃園艦對大陸海警船進行第七次廣播驅離，雙方距離僅0.8浬（約1481公尺），對於海巡海上長時間與中共海警船對峙，她喊話，“辛苦了，我的海巡弟兄！”



“海巡署”副署長謝慶欽表示，大陸海警船被監測到在台灣的禁限制水域線上沿線航行，所有船隻都已被海巡監控，一旦對方靠近，海巡便會利用造浪等操船技巧，並搭配LED燈、無線電、廣播等手段，“靠近的話就頂出去”，迫使對方船隻往外航行，相關動態海巡都在掌握中並全力驅離。



大陸圍台軍演今天上午8時至傍晚6時，在台灣周邊海域與空域組織實彈射擊。據悉此次演習重點為，海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控（封鎖）及外線立體懾阻（拒止）等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種實施聯合突擊，目的在於檢驗戰區部隊聯合作戰的實戰能力。