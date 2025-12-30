高雄往返金門航班白天全取消　旅客行程打亂

高雄小港機場境內航廈30日白天高雄往返金門班次都取消，人潮稀疏。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月30日電（記者 蔣繼平）大陸解放軍東部戰區29日發動“正義使命－2025”軍演，30日在台灣周邊展開實彈射擊。高雄小港機場是高雄主要的空港，這次因為軍演導致高雄飛金門航班共14航次取消，共4航次為避開軍演而延後起飛，不少旅客無法起飛造成不便。



針對高雄往返金門航空班次遭取消影響，高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑表示，當然會造成很多不便，因為小三通的運量大，會影響很多人前往大陸的行程，包括台商、交流、旅遊、辦事等的民眾，可能都會有所微詞。



至於損失範圍，蔡宗佑表示，損失範圍就不清楚，很多都是既定行程被打亂，旅行社因為有的客人訂完票，沒辦法飛，需要改期，就是還要再幫客人做後續服務，所以也會相當忙碌，不過都是應該要幫客人做的。



受到大陸軍演影響，高雄國際航空站表示，境內航班除高雄往返金門的航班有取消或延遲，其餘維持正常；國際線部分目前正常，但航班離、到時間，仍可能受到影響。



高雄往返金門的航班可搭乘華信航空、立榮航空，不過這兩家航空公司30日下午6點前的航班全部取消，根據官網，高雄往返金門30日共取消14班次。



高雄往返金門共4航班延後起飛，高雄飛金門有2航班原定下午5點後起飛，都延後至6點後起飛。金門飛高雄下午7點後有3航班，也是延後起飛。另外，立榮航空晚上還有加開高雄往返金門各1班次來疏運旅客。



小港機場境內航廈30日上午11時左右人潮稀疏，部分旅客在櫃檯劃位，秩序良好。航班資訊螢幕上，高雄往返金門的航班都出現明顯紅字取消。另外，立榮、華信櫃台均顯示下午6點後飛往金門的航次已經訂位客滿。